POL-HX: 1000 Maiwanderer am Freizeitsee

37671 Höxter (ots) - Anlässlich der Feierlichkeiten zum 1. Mai fanden sich an der Freizeitanlage in Godelheim ungefähr 1000 überwiegend Jugendliche und Heranwachsende ein. Auch wenn der Nachmittag noch ruhig verlief, kann aus polizeilicher Sicht nicht von einer ruhigen Veranstaltung gesprochen werden. Gerade in der Zeit nach 19.00 Uhr, kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten rivalisierender Gruppen, auch da viele Teilnehmer offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Insgesamt wurden bei der Polizei acht Anzeigen auf Grund von Körperverletzungsdelikten angezeigt. Bereits gegen 14.50 Uhr, wurde ein 19-jähriger Mann aus Höxter mit einem Messer von einem 21-jährigen Mann aus Beverungen an Hand und Bein verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Radweg zwischen Höxter und dem Freizeitsee. Da die beiden Männer gegenseitig bekannt sind, dürfte der Grund der Auseinandersetzung im privaten Bereich liegen. Der Verletze wurde den am Freizeitgelände befindlichen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die weiteren Anzeigen resultierten aus zum Teil wechselseitig begangenen Körperverletzungen. Immer wieder gerieten im Laufe des späten Nachmittags und frühen Abends Gruppen stark Alkoholisierter aneinander und in Streit. Ebenfalls zur Anzeige gebracht wurden Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Ostpreußenstraße. Vermutlich in den frühen Morgenstunden bis zum Nachmittag des 01.05.2018 wurden zwischen den Hausnummern 49 bis 52 insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte hatten hier an einem Skoda, einem Fiat und an 2 BMW den Fahrzeuglack zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./He.

