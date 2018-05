POL-HX: Motorradfahrer schwer verletzt

34434 Borgentreich (ots) - Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Borgentreich ist gestern 01.05.2018, gegen 17.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Natzunger Straße schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Natzunger Straße in Richtung Natzungen. Kurz vor der Kreuzung Natzunger Straße/ Oberhofstraße/ Am Rathaus beabsichtigte ein 28-jähriger Borgentreicher mit seinem VW Polo auf der Fahrbahn zu wenden. Trotz Vollbremsung konnte der Zweiradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern und stieß in die hintere linke Tür des Pkw. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.

