POL-HX: Fahrrad sucht Besitzer

33034 Brakel (ots) - Eine Polizeistreife hat am Dienstag, 01.05.2018, gegen 00.10 Uhr, eine Gruppe von 2 bis 3 Personen festgestellt, die ein Fahrrad auf der Ostheimer Straße in Richtung Stadtauswärts schoben. Augenscheinlich kamen sie aus Richtung der Straße Am Bahnhof. Als die Personen sich in Höhe eines Lebensmittelmarktes befanden und bemerkten, dass sie von den Polizeibeamten kontrolliert werden sollten, warfen sie das Fahrrad in eine Hecke und flüchteten. Da die Personen das Fahrrad offensichtlich entwendet hatten, wurde es sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues 26er Damenrad der Marke Pegasus mit Halogenscheinwerfern und einer 21-Gang Kettenschaltung. Am Lenkrad ist ein Einkaufskorb und auf dem Gepäckträger ein blauer Kinderfahrradsitz der Firma Kettler angebracht. Im Einkaufskorb befand sich ein Kinderhelm und am Rahmen ist ein gelber Aufkleber mit der Beschriftung "Non Stop Ultra Brakel" aufgebracht. Augenscheinlich war das Rad unverschlossen, ein Ringschloss hing am Rahmen. Die Besitzerin des Fahrrades wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) in Verbindung zu setzen. /He.

