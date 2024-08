Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lagerhalle

Arnsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Firma in der Straße ,,Niedereimerfeld" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 10:05 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell