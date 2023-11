Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graues E-Bike entwendet

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr ein Fahrrad an der Heinrich-Lübke-Straße in Hüsten entwendet. Der oder die Täter knackten das Schloss, als das graue E-Bike des Herstellers Nox im Bereich eines Supermarktes abgestellt war und nahmen das Fahrrad mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

