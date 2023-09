Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Eslohe (ots)

Am 09.09.2023 befuhr gegen 13:05 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Berlin mit seinem Krad die K 20 aus Eslohe-Obermarpe in Fahrtrichtung Eslohe-Cobbenrode. Im Bereich einer abschüssigen Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Totalschaden. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell