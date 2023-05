POL-HSK: Opferstöcke in Kirche aufgebrochen

Schmallenberg (ots) - In Schmallenberg beschädigten bislang unbekannte Täter auf der Straße "Am Kurhaus" insgesamt drei Autos. Bei den Pkw wurden zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr in zwei Fällen die Scheiben eingeschlagen, ein weiteres Fahrzeug wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

