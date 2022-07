POL-HSK: Motorrad von der Straße abgekommen - Fahrer schwer verletzt

Brilon (ots) - Am Freitag, 15.07.22, 06.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Esloher mit seinem Krad die Straße Derkerborn in Richtung Hohlweg. An der Kreuzung zur Straße Am Kalvarienberg missachtete der Kradfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden, 57- jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Hierbei stürzte der Kradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Der Verletzte wurde dem nächstgelegenen ...

mehr