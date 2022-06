POL-HSK: Unfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer

Sundern / Stockum (ots) - Sa. 25.06.22, 23:47 Uhr Sundern, Stockum, Stockumer Straße. Eine Funkstreifebesatzung der Polizeiwache Sundern stellte an der Seestraße in Sundern- Amecke einen PKW VW Golf fest, welcher mit zwei jungen Erwachsenen besetzt war und auf einem Parkstreifen stand. Als sich der Streifenwagen dem Fahrzeug näherte, setzte sich dieses in Bewegung und fuhr in Richtung Sundern fort. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und gaben an der Kreuzung Seestraße/ ...

mehr