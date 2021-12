Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer gesucht

Brilon (ots)

Am Donnerstag um 12:20 Uhr befuhr ein Autofahrer den Kreisverkehr an der Gartenstraße. Beim Herausfahren in die Hoppecker Straße streifte er einen anderen PKW. Der unbekannte Fahrer entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Ford Transit mit HSK-Kennzeichen handeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell