Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 26. und 28. September in das Schützenheim an der Habichtshöhe einzubrechen. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen jedoch an der stabilen Eingangstür. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Es entstand jedoch ein Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

