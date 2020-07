Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neun aufgebrochene Pkw

Arnsberg (ots)

Neun aufgebrochene Pkw zählte die Polizei am Montag in Neheim. Auf dem Parkplatz unter der Ohlbrücke an der Mendener Straße schlugen die Täter fünfmal zu. Auf dem Parkplatz am Rathaus wurden zwei Autos aufgebrochen. Zudem wurde jeweils ein Pkw-Aufbruch auf der "Langen Wende" und auf der Schillerstraße gemeldet. In allen Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben der Autos ein. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeuginnere. Die Tatzeiten liegen vermutlich in der Nacht zum Montag. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine große Beute. Lediglich ein Fahrzeugschein sowie zwei Tank- und Waschkarte wurden bislang als entwendet gemeldet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg, unter der 0 29 32 - 90 200, in Verbindung.

