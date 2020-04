Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einundzwanzig

Brilon (ots)

In der Nacht zum Ostermontag beschädigten bislang unbekannte Vandalen 21 Leitpfosten auf der Straße "Am Haidknückel". Die Täter verteilten die Pfosten auf der Fahrbahn oder im angrenzenden Grünstreifen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

