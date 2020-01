Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: Unbekannte Täter brachen am Sonntag in ein Lager eines Holzbetriebes an der Elleringhauser Straße ein. Die Alarmanlage löste um 20.54 Uhr aus. Hierdurch wurden die Einbrecher vermutlich vertrieben. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell