Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Schmallenberg (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstag um 17:45 Uhr sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 83-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die Straße "Im Ohle" in Richtung Schmallenberg. Als sie ein am Fahrbahnrand parkendes Auto passierte, öffnete die Fahrerin die Autotür. Es kam zur Kollision zwischen der Tür und dem Auto der 83-jährigen Schmallenbergerin. Nach kurzem Gespräch entfernte sich die Frau vom Unfallort ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Die Frau war circa 1,80 Meter groß und hatte blonde Haare. Sie war mit einem schwarz-gelben Auto unterwegs.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell