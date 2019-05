Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Pkw-Brand

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 09:30 Uhr, setzte ein 27-jähriger Zuwanderer aus Nigeria einen Pkw in der Straße "Breite Wiese" in Brand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Schmallenberg gelöscht. Der Täter wurde durch Zeugen beobachtet und konnte noch am Brandort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 7.000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell