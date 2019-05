Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Verletztem bei Niedersfeld

Winterberg (ots)

Am Freitag, den 17.05.2019, ereignete sich gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 480 zwischen Winterberg und Niedersfeld. Ein 18jähriger Fahrzeugführer aus Winterberg überholte in einer Linkskurve einen anderen Pkw kurz vor dem Ortseingang Niedersfeld. Danach kam der Fahranfänger beim Einscheren nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte mit seinem Pkw gegen einen Wasserdurchlauf, wodurch das Fahrzeug in die Luft geschleudert wurde. Der Pkw prallte im Anschluss gegen einen Baum und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 18Jährige verletzte sich dabei leicht. Weil er Alkohol- und Drogenkonsum einräumte, folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Es entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 EUR. Der Pkw des Überholten blieb unbeschädigt. (BT)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell