Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Mülltonnen-Brände in Arnsberg am Freitagmorgen

Arnsberg (ots)

Am frühen Morgen des 17.05.2019 brannten kurz hintereinander zwei Altpapier-Tonnen in Neheim. Um 02:16 Uhr wurde in der Franz-Stock-Straße eine brennende Tonne festgestellt. Der Besitzer konnte das Feuer selbst löschen. Um 2:29 Uhr wurde in der Kapellenstraße eine weitere Altpapier-Tonne gemeldet, die in Brand gesetzt wurde. Hier musste die alarmierte Feuerwehr löschen. Es entstand jeweils geringer Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Brandstiftern verlief ergebnislos. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. (BT)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell