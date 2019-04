Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Im Zeitraum von Donnerstag 15:45 Uhr und Freitag Morgen 06:30 Uhr zerschlugen Unbekannte das Fenster eines Bürogebäudes in der Ketteler Straße und drangen so ins Gebäude ein. Im Inneren wurden weitere Scheiben eingeschlagen, Türen aufgehebelt und die Räumlichkeiten zum Teil verwüstet. Dadurch ist das Ausmaß des Schadens noch nicht abzuschätzen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Meschede: Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 18.04.2019, bis zum 26.04.2019 um 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Arpestraße in Grevenstein. Durch den Kellereingang gelangte man ins Gebäude und entwendete neben Bargeld einen Opel Corsa aus der Garage. Der Schaden liegt bei mindestens 3000 EUR.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. (BT)

