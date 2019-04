Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer

Arnsberg (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer in Hüsten den Radweg von Neheim kommend in Fahrtrichtung Arnsberg. Ein 55-jähriger Radfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Da der 35-jährige zu weit links fuhr kam es zum Zusammenstoß der Fahrräder. Der 55-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der 35-jährige stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beträgt 150 EUR. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell