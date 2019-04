Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer schwerverletzt

Meschede (ots)

Ein 32-jähriger Mann befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Rennrad den kombinierten Geh- und Radweg der B 55 aus Eslohe kommend in Fahrtrichtung Meschede. Ein 84-jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 55 aus Meschede kommend in Fahrtrichtung Eslohe. An der Kreuzung zur K 41 beabsichtigte der 84-jährige, nach links auf die K 41 in Richtung Remblinghausen abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der PKW-Fahrer den Rennradfahrer, beide kollidierten. Beim Zusammenstoß wurde der Rennradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 4.000 EUR. (AS)

