Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zündelnde Täter

Sundern (ots)

Durch unbekannte Täter wurde im Aussichtsturm am Ehrenmal in Langscheid ein Feuer aus Tageszeitungen angezündet. Hierdurch entstand ein dreistelliger Sachschaden an dem Bauwerk. Das Feuer wurde in der Zeit zwischen Sontag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, gelegt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

