POL-HSK: Roller flüchtet nach Unfall (Sun)

Sundern (ots)

Am Freitagabend wurde eine 38-jährige Frau auf dem "Rentnerweg" von einem Roller angefahren. Auf dem Roller fuhren drei Jugendliche. Nach dem Unfall flüchtete das Trio. Gegen 21.45 Uhr ging die Frau mit einer Bekannten über den Lockweg in Richtung "Schweinsohl". Hierbei hörte sie hinter sich das Geräusch eines Rollers näher kommen. Der Roller fuhr ohne Licht und streifte die Frau bei der Vorbeifahrt. Der Roller fiel um und auch die Frau stürzte zu Boden. Auf dem Roller fuhren drei Jugendliche. Nach dem Unfall erkundigte sich einer der jungen Männer nach dem Gesundheitszustand der leicht verletzten Frau aus Sundern. Anschließend flüchtete das Trio. Ein Jugendlicher fuhr mit dem Roller in Richtung Hauptstraße. Die beiden anderen Mitfahrer rannten weg. Eine genauere Beschreibung der Jugendlichen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

