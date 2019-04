Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Samstag das Fenster einer Imbisstube am Lindenweg auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldkassette und gesammeltes Münzgeld aus einer Schale. Die Tatzeit liegt zwischen 20.20 Uhr bis 09.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen. Medebach: In der Nacht zum Freitag verhinderte möglicherweise ein Hund einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Gelängeweg. Gegen 01.30 Uhr drückten die unbekannten Täter die Eingangstür des Hauses auf. Aufgrund einer innliegenden Sicherung konnte die Tür jedoch nur einen Spalt weite geöffnet werden. Als zudem der Hund anschlug, flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

