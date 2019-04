Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalismus an Gymnasium (AR)

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 6:45 Uhr sind Unbekannte in eine Schule in der Engelbertstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Glastür ein und kletterten durch das Loch in das Gebäude. Im Inneren legten die Täter mehrere Feuer, die aber nicht auf das Gebäude übergriffen. Das Feuer beschädigte jedoch eine Wand und die Decke. In einem Computerraum wurde ein Feuerlöscher entleert und diverse Gegenstände eingesprüht. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

