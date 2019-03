Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rosenmontag weitgehend ruhig

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Rosenmontag rollten im Hochsauerlandkreis acht Karnevalszüge durch die Ortschaften. Zudem feierten die Jecken in unzähligen Gaststätten und Schützenhallen. Die Mehrzahl der Menschen feierte fröhlich und friedlich. Die Polizei musste sich nur um wenige Unbelehrbare kümmern. Auf einer Karnevalsfeier in Reiste kamen zwei Frauen in Streit. Bei der Auseinandersetzung wurde eine 20-jährige Schmallenbergerin leicht verletzt. Ebenfalls in Reiste beendete die Polizei gegen 22.50 Uhr den Rosenmontag für einen 19-jährigen Mann aus Meschede. Der alkoholisierte Mann randalierte auf der Veranstaltung und beabsichtigte mit dem Auto zu fahren. Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig. Mit Handfesseln wurde der Mann ins Polizeigewahrsam gebracht. Bereits um 16 Uhr wurde die Feier für einen 68-järhigen Mann in Obermarsberg beendet. Nachdem der Sicherheitsdienst ein Hausverbot für die Veranstaltung in der Schützenhalle erteilt hatte, randalierte der Marsberger auf der Straße weiter. Einen Platzverweis der Polizei kam der alkoholisierte Mann nicht nach. Der Mann durfte anschließend seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Nach einer Karnevalsfeier gerieten zwei junge Männer auf dem Winziger Platz in Streit. Gegen 02.20 Uhr schlug ein 27-jähriger Mescheder seinen 19-jährigen Kontrahenten ins Gesicht. Durch den Schlag wurde der 19-Jährige leicht verletzt.

