Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Geschäftsräume in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Zwei Einbruchsdelikte jeweils aus der Nacht zum Samstag wurden der Polizei in Schmallenberg bekannt. In einem Fall wurden aus einem Kühlwagen eines Imbiss in der Poststraße nach Aufbrechen des Vorhängeschlosses drei Getränkekisten entwendet. In einem weiteren Fall versuchten unbekannte Täter die Tür zu einer Pizzeria in der Straße In der Tränke durch Tritte gegen die Glasscheibe aufzubrechen. Offensichtlich hielt die Tür insgesamt jedoch der Gewalt stand, so dass die Täter nicht in das Ladenlokal eindringen konnten. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei im Hochsauerlandkreis unter 0291 / 90200 entgegen. (Mo.)

