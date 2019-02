Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbrüche in Meschede

Meschede (ots)

Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag wurden der Polizei insgesamt drei Einbrüche in Wohnungen bzw. ein Wohnhaus bekannt. Zum einen hatten unbekannte Täter zwei Wohnungen in Meschede in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg aufgebrochen. Eine der beiden Wohnungen war leerstehend, währen die zweite Wohnung aktuell durch Urlaubsabwesenheit der Bewohner verweist ist. In diesem Fall steht bislang lediglich der Diebstahl eines Fernsehgerätes und einer Kaffemaschine fest. Die Ermittlungen zu diesen Fällen wurden aufgenommen. In einem weiteren Fall meldete ein Sicherheitsunternehmen der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 01:00 Uhr den Einbruch in ein Wohnhaus in Meschede-Freienohl am Küppelweg. Hier hielten sich nach ersten Angaben zwei unbekannte Täter in dem Wohnhaus auf. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten diese das Objekt jedoch unerkannt verlassen können. Auch hier sind die polizeilichen Ermittlungen durch die Fachdienststellen aufgenommen worden. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei im Hochsauerlandkreis unter der Rufnummer 0291/90200 entgegen. (Mo.)

