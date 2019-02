Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Firma

Arnsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 06:45 Uhr, hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes für Lebensmittelhandel in der Straße "Am Freigericht" auf und gelangten so ins Innere. Hier wurde eine Registrierkasse mit Bargeld entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Auswertung vorhandener Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell