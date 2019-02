Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in das Bistro einer Tankstelle

Olsberg (ots)

Am Samstag, 02:32 Uhr, versuchten drei Täter vergeblich, die Tür des Tankstellenbistros in der Straße "Unterm Enschede" aufzuhebeln. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Auswertung vorhandener Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Hinweise an die Polizei werden erbeten. (PK)

