Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerverletzter Postbote nach Verkehrsunfall

Winterberg (ots)

Am Samstag, 11:04 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Winterberg die Ruhrstraße in Niedersfeld und beabsichtigte, nach links in die Grönebacher Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er einen 41-jährigen örtlichen Postboten, der an der Einmündung aus Sicht des Pkw-Fahrers von rechts nach links die Grönebacher Straße querte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen auf ca. 4.000,- Euro. (PK)

