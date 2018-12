POL-HSK: Auf dem Weg nach Hause sexuell Belästigt

Brilon (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr kam es auf dem Nordring zu einer sexuellen Belästigung. Eine 17-Jährige war auf dem Weg nach Hause als Sie von einem Mann angesprochen und belästigt wurde. Der Mann war mit einem weißen Transporter unterwegs. Auf dem Transporter war eine Aufschrift. Genauere Angaben zu dem Fahrzeug liegen nicht vor. Der etwa 35-jährige Mann stieg aus dem Wagen aus und belästige daraufhin die 17-Jährige. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte schwarzes kurzes Haar und südländisches Aussehen. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Frau konnte sich kurze Zeit später von der Örtlichkeit entfernen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

