Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg:

In der Straße Feldmark wurde am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr der Einbruchalarm eines Discounters ausgelöst. Unbekannte Täter hatten versucht eine Stahltür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

