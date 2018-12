POL-HSK: Zwei versuchte Raubdelikte angezeigt

Olsberg (ots) - Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr wurde einer Streifenwagenbesatzung aus Brilon ein Raubdelikt angezeigt. Eine 17-Jährige aus Lügde wurde gegen 16.30 Uhr von drei Männern im Bereich der Stadionstraße angesprochen. Die Männer forderten Wertsachen von der Brilonerin. Nachdem die Frau um Hilfe rief, entfernten sich die Männer. Die Männer beschreibt zwei der Täter als sehr groß und etwa 20 - 30 Jahre alt. Ein Mann hatte hellblonde kurze Haare, der andere kurze dunkelblonde Haare. Einer von ihnen hatte ein Tattoo am linken Handgelenk. Der dritte Mann sei kleiner und etwa 20 Jahre alt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter. Der 18-jährige Mann aus Arnsberg schilderte den Beamten einen Fall vom 28. November. Hier sei er gegen 17.45 Uhr im Bereich der Bruchstraße von zwei dunkel gekleideten Männern angesprochen worden. Die Männer hatten ihn aufgefordert seine Wertsachen herauszugeben. Er habe die Männer dann weggestoßen und sei weggegangen. Die Männer beschreibt er als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

