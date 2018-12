POL-HSK: Polizei sucht Zeugen nach Brandanschlag

Meschede (ots) - Am Sonntag, 11.03.2018, gegen 01:40 Uhr fand ein Brandanschlag auf einen Türkisch-Deutschen Freundschaftsverein in Meschede statt. Mindestens drei Molotowcocktails wurde gegen die Fassade des Gebäudes im Lanfertsweg geworfen. Die Polizei sucht drei Jugendliche / junge Erwachsene und bittet um Mithilfe. Hierzu werden auch Plakate ausgehangen. Hinweise über die Täter gehen an die Kriminalwache Dortmund, Tel. 0231/132-7999.

