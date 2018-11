POL-HSK: Diebstahl bei Juwelier

Arnsberg (ots) - Einer bislang unbekannten Frau gelang es am Mittwoch Schmuck aus einem Juweliergeschäft am Neheimer Markt zu entwenden. Gegen 12 Uhr lenkte die Dame einen Mitarbeiter ab. Sie griff in eine Schaufenstervitrine und entnahm einen Ständer mit Ohrringen. Die Frau konnte mit der Beute flüchten. Beschreibung: Etwa 55 bis 60 Jahr alt; circa 1,65 Meter groß; dunkle schulterlange Haare; dunkler Mantel und dunkle Hose, Sonnenbrille, sprach akzentfreies Deutsch Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

