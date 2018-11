Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern:

Unbekannte Täter drangen am Donnerstagabend um 21.50 Uhr in einen Baumarkt In den Röhrwiesen ein. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten diverse Gegenstände. Eine Alarmanlage vertrieb die Täter offensichtlich nach kurzer Zeit. Es entstand Sach- und Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.

In Sundern-Hagen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu zwei Einbrüchen. In der Schützenstraße und Unterm Stühlhahn drangen die Täter in freistehende Einfamilienhäuser ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Marsberg:

In der Papenstraße drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte ein. Hier wurden Spielautomaten und Sparfächer aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg:

Am Donnerstag, zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rumbecker Straße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

