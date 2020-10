Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Gestohlenes Kleinkraftrad abgebrannt

Herford (ots)

(um) Gestern, gegen 19:00 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Fahrzeuges in der Nähe der Aa an der Hermannstraße. Die Einsatzkräfte erkannten unter einer dortigen Brücke ein brennendes Kleinkraftrad, welches gelöscht werden konnte. Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um ein vor wenigen Tagen entwendetes Kleinkraftrad Peugeot Streetfighter in orange handelt. Das Fahrzeug stellten die Beamten zwecks Spurenauswertung sicher. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen im Bezug zur Tatzeit an der Unterführung Hermann Straße Ecke Vodice-Ufer machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell