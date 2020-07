Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfälle mit Personenschäden - Unfallbeteiligte flüchtig

Kreis Herford (ots)

(hd) Am Freitag (03.07.2020) ereigneten sich im Kreis Herford gleich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden, bei denen sich Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernten.

Um 12:05 Uhr beabsichtigte eine 26-jährige Fußgängerin die Lichtzeichenanlage an der Elverdisser Straße in Herford, in Richtung Ahmser Straße zu überqueren. Als sie bei Grünlicht die Fahrbahn betrat, näherte sich plötzlich ein schwarzer Pkw der Marke Audi. Dieser überrollte einen Fuß der jungen Frau. Dadurch entstanden erhebliche Verletzungen. Der Pkw entfernte sich sogleich über die Ahmser Straße in Fahrtrichtung Autobahn. Der Audi verfügt über ein LIP-Kennzeichen und getönte Heckscheiben.

Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich um 16:30 Uhr auf der Lübbecker Straße in Bünde, in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr Lübbecker Straße / Dünner Straße / Borriesstraße. Ein 28-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg. Ein schwarzer Pkw Mercedes S-Klasse, der neben dem Fahrrad fuhr, hielt derartig wenig Seitenabstand, dass der Radfahrer immer weiter in Richtung der seitlichen Radwegbegrenzung ausweichen musste. Hierbei berührten die Fahrradreifen schließlich die Bordsteinkante. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich mehrere Verletzungen an den Beinen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wasserbreite fort.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford die Ermittlungen übernommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel. 05221 / 888-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell