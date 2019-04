Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen- Anhänger kippt um

Bünde (ots)

(sls) Ein 45-jähriger Bünder befuhr am Freitagmittag (27.4.) die Hansastraße in Bünde. Im Kreuzungsbereich Hansastraße Ecke Muckumer Straße beabsichtigte er mit seinem VW Caddy und Anhänger nach rechts in die Muckumer Straße einzubiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte eine dahinter fahrende 22-jährige VW Polo Fahrerin aus Melle zu spät und fuhr hinten auf den Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger vom Fahrzeug abgerissen und kippte auf die Seite. Die Polo-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und durch den Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus verbracht. Sowohl der Anhänger, als auch der VW Polo wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Bünde abgestreut. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

