Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baustellenwagen aufgebrochen - Professionelles Vorgehen, Werkzeuge gestohlen

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (26.3.), 15:00 Uhr, und Mittwoch, 6:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Bauwagen am Saturnring ein. Sie entwendeten aus beiden Wagen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter brachen die Türen der Wagen auf. Zudem überwanden sie in einem Fall einen zusätzlichen Riegel und im anderen Fall einen mehrere hundert Kilo schweren Betonring, der als zusätzliche Sicherung vor der Tür lag. Sie erbeuteten eine Werkzeuggrundausstattung für Maurer, mehrere Wasserwaagen sowie diverse Hilti-Maschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.800 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

