POL-HF: Zwei Rollerfahrer verursachen Unfall - Fahrzeug bei Flucht zurückgelassen - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Löhne (ots)

In einem besonderen Fall der Verkehrsunfallflucht bittet das Verkehrskommissariat in den Ermittlungen um die Mithilfe der Bevölkerung. Bereits am Donnerstag, 28.2. um 19:00 Uhr, verursachten zwei bislang unbekannte Rollerfahrer einen Unfall mit Personenschaden auf der Straße Am Bach. Ein Mann aus Löhne, der mit seinem 7-jährigen Sohn und seinem Hund spazieren ging, verständigte nach dem Unfall die Polizei. Zwei dunkel gekleidete Rollerfahrer fuhren zuvor ohne Beleuchtung und mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Weg und touchierten den Mann. Bei der Weiterfahrt ließ ein Fahrer den auf dem Foto abgebildeten Roller am Unfallort zurück. Beide flüchteten vom Unfallort, ohne sich um den leicht verletzten Mann zu kümmern. Beide Fahrer trugen schwarze Helme. Die Polizei bittet in diesem Fall um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zu dieser Tat oder dem Halter des zurück gelassenen Fahrzeugs nimmt die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 - 888 0 entgegen.

