Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahlsversuche aus LKW auf Rastplätzen - Drei LKW Planen aufgeschnitten

Herford (ots)

(um) In der letzten Nacht (27.03.) beschädigten bislang unbekannte Täter an mehreren geparkten LKW auf dem Rastplatz Herford Nord der BAB A2 Richtungsfahrbahn Dortmund. Die Täter schnitten dabei in die Plane an den Aufliegern der großen Ladungsfahrzeuge. In der Nacht gegen 04:00 Uhr bemerkten Zeugen die Taten und verständigten die Polizei. Die aufnehmenden Beamten gehen davon aus, dass es sich um gezielte Suche nach lohnenswertem Diebesgut handelte. Die Schäden insgesamt betragen mehrere tausend Euro, da es sich teils um Thermo-gepolsterte-Plane handelte. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen im Bereich des Rastplatzes in der Nacht zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell