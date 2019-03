Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinsame Pressererklärung der Kreispolizeibehörden Minden-Lübbecke und Herford - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung im Vermisstenfall nach 58-jähriger Herforderin

Herford, Minden (ots)

(um) Die Ermittlungen der beiden Polizeibehörden Minden-Lübbecke und Herford in dem Fall der Suche nach einer 58-jährigen Herforderin sind abgeschlossen. Die traurige Gewissheit in diesem Fall ergab sich vor etwa einer Woche. Zwischen Porta-Westfalica und Minden stellten Zeugen eine unbekannte Tote in der Weser fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben erst am Ende durch eine rechtsmedizinische Untersuchung den Hinweis zu der seit Ende Januar vermissten Frau aus Herford. Im Fall selbst gibt es keine Anhaltspunkte auf eine Straftat.

Bisherige Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4177630

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell