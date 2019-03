Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Straßenschild, Laterne und Zaun beschädigt zurückgelassen

Kirchlengern (ots)

(kup) In der Nacht von Samstag (23.3.) auf Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Täter in einem blauen Wagen auf der Straße Poggenbreede erst einen Laternenpfahl an und dann ein Straßenschild um. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Tatort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Anwohner stellte am Sonntagmorgen Schäden an seinem Zaun fest, die das umgeknickte Straßenschild verursacht hatte. Der 44-Jährige alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort diverse Spuren sichern und einen möglichen Unfallhergang rekonstruieren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorgang. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

