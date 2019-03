Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gemeindehaus - Zum wiederholten Male Tür aufgebrochen

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (26.3.), 12:00 Uhr, und Mittwoch, 14:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Büro des Gemeindehauses an der Moltkestraße ein. Bereits zum wiederholten Male hebelten sie eine Tür auf und drangen in das Gemeindehaus ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet in diesen Fällen auch um Meldung von Verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen rund um den Kirchenbereich an der Moltkestraße. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4213185

