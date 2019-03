Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung, Täter tritt das Opfer

Herford (ots)

(fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr, kam es in der Bahnunterführung an der Niederstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Rahmen eines Streits zwischen zwei Personengruppen brachte ein 17-jähriger Gütersloher einen 17-jährigen aus Warburg zu Fall. Danach trat er dem am Boden liegenden Opfer ins Gesicht, so dass der junge Mann Gesichtsverletzungen erlitt. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Kurfürstenstraße, konnte aber im Rahmen der Fahndung nach einem zeitgleich erfolgten Raub von der alarmierten Polizei noch festgestellt werden. Er wurde nach erfolgter Identitätsfeststellung vor Ort entlassen, eine Strafanzeige wurde gefertigt.

