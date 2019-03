Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub am Bahnhof, Täter flüchten

Herford (ots)

(fl) Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr kam es an der Bahnunterführung an der Niederstraße zu einem Raub. Das Opfer ging zusammen mit Freunden durch die Unterführung in Richtung Bünder Straße, als es zunächst zu einem lautstarken Streit mit einer Personengruppe von 8-10 Personen kam, die ihnen gefolgt war. Eine Person aus dieser Gruppe schlug dann das Opfer unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, während eine andere zeitgleich die Geldbörse aus der Gesäßtasche zog. Danach flüchtete die ganze Personengruppe in Richtung Innenstadt. Das Opfer wurde leicht verletzt, die Täter erbeuteten Bargeld. Die Täter sollen schwarzhaarig gewesen sein, einige trugen schwarze Lederjacken. Die Direktion Kriminalität bittet unter der Telefonnummer 05221/888-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell