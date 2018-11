POL-HF: Verkehrsunfallflucht in der Bielefelder Straße

Herford (ots) - Am Dienstagvormittag wurde in der Zeit von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr ein in Höhe des Hauses Bielefelder Straße 69 geparkter, schwarzer Peugeot 207 durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Kotflügels erheblich beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle ohne die gesetzlich geforderte Angaben zu seiner Beteiligung am Verkehrsunfall gemacht zu haben. Der Schaden am Peugeot beträgt ca. 3000 Euro. Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 entgegen.

