Hiddenhausen (ots) - (hay) Letzten Samstag (10.11.) wurden der Polizei insgesamt 5 Tageswohnungseinbrüche aus dem Ortsteil Schweicheln-Bermbeck angezeigt. In der Zeit von 14:50 - 18:50 Uhr hebelten unbekannte Täter Fenster oder Terrassentüren an Ein- und Mehrfamilienhäusern auf. Vereinzelt wurde Bargeld entwendet, in den meisten Fällen konnten aber noch keine Angaben zu dem möglichen Diebesgut gemacht werden. Zwei Tatorte lagen in der Herforder Straße. Die weiteren Fälle wurden aus der Heinestraße, der Straße Weidenkamp und der Falkendieker Straße gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

